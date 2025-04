BariEcoCity punta a triplicare la generazione di energia pulita

Miles stone 2030 per Bari è triplicare la generazione di energia pulita con comunità energetiche e incentivi comunali per installazione di impianti rinnovabili nei condomini. È questa la richiesta avanzata in occasione della Giornata Mondiale della Terra, da BariEcoCity al Sindaco Leccese. Nel 55° anniversario dell’Earth Day, al quale partecipano192 paesi e oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, a dimostrazione del potere di aggregazione di lunga data della Giornata della Terra, che riunisce persone di ogni estrazione sociale per lavorare insieme per un futuro migliore. Il tema del 2025 è proprio l’energia rinnovabile, unica energia pulita, economica e illimitata per l’intero pianeta attraverso il solare, l’eolico e altre tecnologie che sono oggi alla nostra portata.

“Ecco perché abbiamo chiesto al Sindaco Leccese” – ha detto il Presidente di BariEcoCity Giuseppe Carrieri – “che la produzione di energia rinnovabile venga anche a Bari triplicata entro il 2030, in ragione dei tanti benefici esistenti. Benefici per la salute stante la riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dalla combustione di combustibili fossili. Benefici per ambiente, stante la riduzione delle temperature e dei cambiamenti climatici. Benefici economici, stante la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese”. Questa Giornata della Terra 2025, impegna tutti a sfruttare le energie rinnovabili per costruire un futuro sano, sostenibile, equo e prospero per tutti noi. Per cui è necessario sostenere ora la rapida transizione verso fonti energetiche rinnovabili, che siano solari, eoliche, idroelettriche, mareomotrici o geotermiche. In questa prospettiva, BariEcoCity ha donato al Sindaco Leccese un piccolo pannello fotovoltaico (realizzato da Senergie). Un gesto simbolico che chiediamo sia accompagnato dall’introduzione a Bari di incentivi comunali per condomini e piccole imprese per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili”.