Emorragia cerebrale, terzo killer dopo infarto e tumori

L’emorragia cerebrale che potrebbe aver causato la morte di Papa Francesco è fra le principali cause di morte in Italia, dopo infarto e tumori. È anche la forma principale di ictus emorragico, diversa dall’ictus ischemico causato dall’occlusione di un vaso sanguigno. Avviene quando una vena o un’arteria si rompono nel cervello e il sangue che fuoriesce si accumula fino a formare una massa che può penetrare nel tessuto cerebrale adiacente, comprimendolo.

Il vaso sanguigno del cervello che improvvisamente si rompe di solito è indebolito dall’aterosclerosi, cioè dall’infiammazione delle pareti che provoca la perdita di elasticità. L’aterosclerosi non è comunque l’unico fattore di rischio: i dati indicano che giocano un ruolo importante anche ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta, obesità e una dieta ricca di grassi saturi e di calorie, oltre a malformazioni vascolari, aneurismi, traumi, tumori o ancora terapie eccessive a base di anticoagulanti. Recentemente anche lo stress è entrato a far parte dei fattori di rischio e si calcola che possa aumentare la probabilità di avere un ictus fino a cinque volte, soprattutto nelle persone di età avanzata. Il sangue liberato dalla rottura del vaso sanguigno tende a formare una massa che, a causa della pressione che esercita intorno a sé, danneggia il tessuto cerebrale vicino.

Gradualmente le cellule del tessuto cerebrale muoiono sia per mancanza del nutrimento portato dal sangue, sia per la pressione esercitata dall’ematoma. In caso di sopravvivenza, i danni possono provocare disturbi dell’umore, epilessia o la perdita permanente delle funzioni cerebrali; possono inoltre compromettere il movimento, provocando la paralisi di metà del corpo o la perdita del tono muscolare. Sono possibili anche la perdita parziale o completa della capacità di esprimersi o di comprendere le parole oppure disturbi dell’attenzione.