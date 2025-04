La musica pugliese al ‘jazzahead! 2025’ di Brema

Dal 24 al 26 aprile 2025 a Brema la musica pugliese torna protagonista al jazzahead!, la principale fiera internazionale di settore, punto di riferimento per professionisti e artisti della scena jazz. Puglia culture, nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, partecipa alla fiera con Italy@jazzahead!, stand istituzionale promosso insieme a Fondazione Piemonte dal vivo, Italia Jazz Club, Emilia Romagna Music Commission – Ater Fondazione per rappresentare e promuovere il settore jazz italiano. Lo stand ospita una delegazione pugliese con lo staff di Puglia Sounds e 9 delegati, tra artisti e operatori, impegnati nella promozione di progetti che diffondono la cultura musicale pugliese: Giuseppe Domenico Netti (Associazione Café 1799 – Rassegna JAZZSET – 23° anno), Kekko Fornarelli (ESKAPE MUSIC SRL), Domenico Coduto (IPE IPE s.r.l ), Angelo Rocco Troiano (KIDO Music s.r.l.), Carmela Senfett (Ludwig Sound Booking Agency), Gaetano Antonacci (Lunatica aps), Pietro Antonio Lenti (MDP S.R.L.), Sara Frassanito (Artista), Enrico Iubatti (TEMA MUSIC S.R.L.).

Venerdì 25 aprile alle ore 12.15 nella conference room della fiera è in programma la presentazione della European Jazz Conference, promossa da Europe Jazz Network e Puglia Culture che si svolgerà a Bari dal 25 al 28 settembre, con interventi di Francesca Cerretani, Gianbattista Tofoni e Stefano Zucchiatti, Europe Jazz Network e Claudia Sergio, Dirigente Responsabile Progetti e Strategie Culturali Regionali Puglia Culture. Infine grazie alla sinergia con ARTI Puglia, operatori di Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, parteciperanno alla fiera per seguire le attività e realizzare dirette, interviste ai protagonisti, podcast e video racconti che saranno diffusi attraverso i canali digitali di Puglia Sounds, Luoghi Comuni e delle web radio coinvolte.