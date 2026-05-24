“Non condividete immagini intime e non fidatevi”: i consigli della polizia postale

Dietro uno schermo tutto può sembrare più semplice, leggero, irreale. Parlare con qualcuno online può dare la sensazione di essere al riparo, come se una distanza ci proteggesse davvero da ciò che sta accadendo. È proprio in questo contesto che si abbassano le difese: ci si fida, ci si racconta, si condividono aspetti personali, talvolta anche immagini intime. L’allerta è della polizia postale che invita soprattutto i più giovani a stare in guardia.

“Dall’altra parte non sappiamo mai chi c’è davvero: un volto rassicurante o un profilo credibile possono nascondere un’identità falsa. Può bastare un attimo perché tutto cambi. Una conversazione spontanea assume un tono diverso e quelle immagini diventano uno strumento di minaccia e ricatto. Quello che sembrava un momento privato può trasformarsi nella paura concreta che tutto venga diffuso e travolga la vita reale”.

Per questo è fondamentale fermarsi prima, riflettere e proteggersi.

La polizia postale invita a:

• Non condividere immagini intime con persone conosciute solo online

• Non fidarti ciecamente: anche identità e videochiamate possono essere false

• Nessuno che ti rispetta ti mette sotto pressione per ottenere foto o video

Se ti trovi in difficoltà:

• Non sei tu il colpevole

• Non cedere al ricatto

• Interrompi i contatti

• Chiedi aiuto a una persona di fiducia o alle Forze dell’Ordine

“Chiedere aiuto è il primo passo per fermare il ricatto e riprendere il controllo. Chi utilizza immagini intime per minacciare sta commettendo un reato. Lo schermo crea distanza. Il rischio no”, concludono dalla polizia postale.