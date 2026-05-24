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Mola di Bari, al via l’Orientation Desk del progetto “Vele al Futuro”

Lo sportello operativo presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Maggio 2026 - 11:00
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  • 2 min

Entra ufficialmente nel vivo il progetto “Vele al Futuro”, promosso dal Comune di Mola di Bari nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, finanziato attraverso il PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 con l’obiettivo di rafforzare i servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro sul territorio.

Attivo l’Orientation Desk, lo sportello di orientamento per la formazione e il lavoro che offrirà supporto gratuito ai cittadini nei percorsi di crescita professionale, inserimento lavorativo e sviluppo delle competenze.

Lo sportello è operativo presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù, in via Giuseppe Di Vagno 149, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

L’Orientation Desk rappresenta uno degli strumenti centrali del progetto “Vele al Futuro”, nato per costruire una rete territoriale capace di mettere in connessione persone, imprese, enti formativi e istituzioni, accompagnando giovani, donne, disoccupati e soggetti in condizione di fragilità verso nuove opportunità formative e professionali.

Attraverso attività di orientamento personalizzato, ascolto, accompagnamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro, il desk offrirà un punto di riferimento stabile per tutti coloro che intendono acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e orientarsi nel mercato del lavoro contemporaneo.

Il progetto è coordinato dalla Società Consortile Imprendo Puglia CAT Confesercenti a r.l. e si sviluppa grazie a un partenariato composto da Confesercenti Provinciale di Bari, Confcooperative Puglia, Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù, Unisco – Network per lo Sviluppo Locale, Opidee e IFOA, realtà impegnate nei settori della formazione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo territoriale.

Con l’avvio dello sportello prende forma un nuovo presidio territoriale dedicato alle politiche attive del lavoro, pensato per creare connessioni concrete tra competenze, opportunità e bisogni del territorio, contribuendo a rafforzare percorsi di inclusione e sviluppo per la comunità locale.

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