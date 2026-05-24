Mola di Bari, al via l’Orientation Desk del progetto “Vele al Futuro”

Entra ufficialmente nel vivo il progetto “Vele al Futuro”, promosso dal Comune di Mola di Bari nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, finanziato attraverso il PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 con l’obiettivo di rafforzare i servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro sul territorio.

Attivo l’Orientation Desk, lo sportello di orientamento per la formazione e il lavoro che offrirà supporto gratuito ai cittadini nei percorsi di crescita professionale, inserimento lavorativo e sviluppo delle competenze.

Lo sportello è operativo presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù, in via Giuseppe Di Vagno 149, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

L’Orientation Desk rappresenta uno degli strumenti centrali del progetto “Vele al Futuro”, nato per costruire una rete territoriale capace di mettere in connessione persone, imprese, enti formativi e istituzioni, accompagnando giovani, donne, disoccupati e soggetti in condizione di fragilità verso nuove opportunità formative e professionali.

Attraverso attività di orientamento personalizzato, ascolto, accompagnamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro, il desk offrirà un punto di riferimento stabile per tutti coloro che intendono acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e orientarsi nel mercato del lavoro contemporaneo.

Il progetto è coordinato dalla Società Consortile Imprendo Puglia CAT Confesercenti a r.l. e si sviluppa grazie a un partenariato composto da Confesercenti Provinciale di Bari, Confcooperative Puglia, Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù, Unisco – Network per lo Sviluppo Locale, Opidee e IFOA, realtà impegnate nei settori della formazione, dell’inclusione sociale e dello sviluppo territoriale.

Con l’avvio dello sportello prende forma un nuovo presidio territoriale dedicato alle politiche attive del lavoro, pensato per creare connessioni concrete tra competenze, opportunità e bisogni del territorio, contribuendo a rafforzare percorsi di inclusione e sviluppo per la comunità locale.