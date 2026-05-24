Bari, all’ospedale San Paolo un ciclo di incontri tra yoga e suonoterapia per le donne con fibromialgia e dolore cronico

Fino al 19 dicembre 2026, ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:00, la sala congressuale del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari ospiterà “Respiro, suono e movimento”, un ciclo di trattamenti complementari promosso da APMARR APS – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, dedicato alle donne affette da fibromialgia, patologie croniche e dolore diffuso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affiancare ai percorsi di cura tradizionali pratiche orientate al benessere globale della persona, attraverso un approccio integrato che unisce corpo e mente.

Gli incontri saranno condotti da Mariangela Barletta, insegnante di Hatha Yoga e operatrice Ayurveda tradizionale di II livello, fondatrice dell’associazione Kaleido Yoga, e da Max Merlino, insegnante di suonoterapia e fondatore del progetto “Io ci sono per te”. Entrambi sono impegnati da anni nella promozione di percorsi olistici a supporto delle persone con patologie croniche.

Il percorso si sviluppa attorno a tre elementi fondamentali:

Il respiro , con tecniche di respirazione consapevole utili a ridurre lo stress, modulare lo stato infiammatorio e contribuire alla gestione del dolore;

, con tecniche di respirazione consapevole utili a ridurre lo stress, modulare lo stato infiammatorio e contribuire alla gestione del dolore; Il suono , attraverso vibrazioni e bagni sonori con campane tibetane, che favoriscono il rilassamento profondo, migliorano la concentrazione e aiutano ad allentare le tensioni muscolari;

, attraverso vibrazioni e bagni sonori con campane tibetane, che favoriscono il rilassamento profondo, migliorano la concentrazione e aiutano ad allentare le tensioni muscolari; Il movimento, con pratiche dolci e consapevoli che consentono di recuperare la percezione del proprio corpo, migliorando postura e flessibilità, aspetti spesso compromessi nelle malattie reumatologiche.

“APMARR promuove all’Ospedale San Paolo un percorso dedicato allo yoga e alla suonoterapia come supporto al dolore cronico e alla fibromialgia – dichiara Italia Agresta, vicepresidente dell’associazione –. L’iniziativa punta a favorire benessere, rilassamento e qualità della vita delle pazienti. Integrare ascolto, movimento e tecniche complementari significa offrire nuove opportunità di cura e consapevolezza”.

La partecipazione è a numero limitato ed è prevista prenotazione obbligatoria al numero 347 17 24 040. Gli incontri sono il 19 giugno, il 17 luglio, 28 agosto, 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 19 dicembre.