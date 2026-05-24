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Curiosità a Bari: avvistato nel quartiere Carrassi l’“uomo-zaino” di Apple maps

L'operatore sta camminando per la città per aggiornare le mappe globali con immagini a 360°

Pubblicato da: Adalisa Mei | Dom, 24 Maggio 2026 - 17:52
uomo google maps
  • 2 min

Ha suscitato grande curiosità tra i passanti e i turisti l’insolito avvistamento avvenuto nelle ultime ore tra le strade di Bari. Un uomo, che camminava a passo regolare e trasportava una massiccia e futuristica attrezzatura sulle spalle, ha catturato l’attenzione di decine di cittadini nel quartiere Carrassi . Non si trattava di un bizzarro viaggiatore, bensì di un operatore ufficiale impegnato a mappare i vicoli più stretti e suggestivi del capoluogo pugliese.

L’uomo indossa uno speciale zaino tecnologico sviluppato da Apple per catturare immagini panoramiche a 360 gradi in tutte quelle zone non accessibili dalle tradizionali automobili della compagnia. Il dispositivo, un concentrato di ingegneria dal peso ravvisato di circa 20 chilogrammi, svetta sopra la testa dell’operatore con una torretta equipaggiata con un sistema multi-camera ad altissima risoluzione. I sensori integrati scattano fotografie ogni due secondi in modo continuativo, mentre avanzati moduli GPS e scanner LiDAR calcolano la posizione millimetrica sulla mappa geografica.

Grazie a questa mappatura pedestre, gli utenti di tutto il mondo potranno presto esplorare virtualmente, e con una definizione mai vista prima, gli angoli più nascosti e affascinanti della città di Bari direttamente dall’applicazione di Apple Maps. Come da protocollo standard dell’azienda californiana, tutte le immagini raccolte dall’operatore barese verranno inviate ai server centrali per la post-produzione prima della pubblicazione online. I sofisticati algoritmi provvederanno a oscurare automaticamente i volti dei passanti incontrati lungo il cammino e le targhe dei veicoli per garantire il totale rispetto della privacy. L’aggiornamento della mappa richiederà alcuni mesi di elaborazione tecnica.

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