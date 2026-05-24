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L’IA potrà davvero diventare emotivamente intelligente?

Quando emotivamente coerente non vuol dire intenzionale

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Ven, 22 Maggio 2026 - 17:22
rubrica bl24 (60)
  • 2 min

Più l’intelligenza artificiale evolve, più il rapporto che abbiamo con essa diventa ambiguo. Non la usiamo più soltanto per cercare informazioni o automatizzare compiti: iniziamo a parlarci, a confrontarci, a cercare conferme, consigli, persino conforto. Ed è proprio qui che emerge una delle domande più interessanti della tecnologia contemporanea: quanto può diventare davvero “emotivamente intelligente” un sistema di AI?

Ad oggi sembra capire le emozioni, adattarsi al tono della conversazione, rispondere in modo empatico e spesso persino rassicurante. Ma il punto tecnico è che non sta realmente comprendendo ciò che proviamo. Sta imparando a simulare il linguaggio della comprensione umana in modo estremamente sofisticato.

I modelli linguistici attuali non possiedono coscienza, emozioni o intenzioni. Funzionano attraverso probabilità statistiche: analizzano enormi quantità di testo e prevedono quale risposta abbia più senso in un determinato contesto. Eppure, quando una risposta è formulata bene, fluida e coerente emotivamente, il cervello umano tende automaticamente ad attribuirle intenzionalità. È un fenomeno psicologico noto da decenni, ma che oggi viene amplificato dalla qualità del linguaggio generato dall’AI.

C’è poi un altro aspetto molto interessante e molto meno discusso: il fatto che l’intelligenza artificiale tenda spesso a darci ragione. Non sempre in modo esplicito, ma attraverso un linguaggio accomodante, collaborativo e raramente conflittuale. I modelli vengono addestrati tramite sistemi di feedback umano che premiano risposte considerate utili, gradevoli e conversazionalmente efficaci.

Il risultato è che l’AI tende a costruire risposte che mantengano il dialogo armonico. Il problema è che armonico non significa necessariamente corretto.

Più una risposta è ben scritta, più tendiamo a considerarla autorevole. Più il tono appare sicuro e allineato alle nostre idee, più abbassiamo le difese critiche. Ma un modello linguistico non ha una percezione interna della verità.

Per ottenere risposte realmente più oggettive, quindi, il punto non è aspettarsi un’AI neutrale per natura. Bisogna imparare a interrogarla in modo diverso. Chiedere fonti, richiedere punti di vista contrari, separare dati da interpretazioni, domandare margini di incertezza.

La verità è che, la parte più impressionante di queste tecnologie non è che riescano a parlare come esseri umani. È che stiamo iniziando a reagire a loro come se lo fossero davvero.

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