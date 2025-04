Bari, duro ko al ‘San Nicola’: il Modena vince 2-1

Quella contro il Modena doveva essere la gara della svolta in chiave playoff per il Bari. Arriva invece una pesante sconfitta che complica i piani dei biancorossi per questo finale di stagione. La squadra di Longo parte bene, ma subisce un doppio svantaggio nellarco di pochi minuti. Inutile la rete di Lasagna al tramonto della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, la squadra di Mandelli si limita a controllare e ripartire, mentre la formazione biancorossa non crea pericoli concreti alla porta di Gagno. Gli emiliani raggiungono i galletti a quota 44 punti.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Modena, il tecnico del Bari Moreno Longo ha tutti a disposizione ad eccezione dello squalificato Favasuli. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Oliveri e Benali si riprendono la maglia da titolare, conferma per Falletti e Lasagna in avanti.

Nel Modena, il tecnico Paolo Mandelli non può contare su Magnino, Caldara e Battistella. L’allenatore milanese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in attacco c’è l’ex Sassuolo Defrel.

PRIMO TEMPO: Prima chance per il Bari al minuto 6: Oliveri semina il panico in area emiliana, ma il suo tiro-cross non viene messo in rete da Lasagna, beccato in posizione di fuorigioco. Ma è il Modena a passare in vantaggio al minuto 8 con Defrel, che insacca un assist di Caso. Ospiti vicini al raddoppio al minuto 14, ma Radunovic è strepitoso prima su Defrel, poi su Palumbo, contrastato da Maita. Dopo una revisione al VAR, l’arbitro Aureliano assegna il penalty per un fallo sullo stesso Palumbo. È proprio il numero 10 a presentarsi sul dischetto e a spiazzare Radunovic per il 2-0 gialloblù. Ci prova Maggiore al minuto 29, ma il suo tentativo è facilmente neutralizzato da Gagno. Maggiore fallisce lo stop in area al minuto 31, poi serve l’accorrente Benali che calcia tra le braccia dell’estremo difensore emiliano. Al minuto 36, Obaretin avvia un’azione offensiva biancorossa che poi conclude con un colpo di testa di poco alto. Il Bari la riapre al minuto 42 con Lasagna, che deposita in rete una corta respinta di Gagno su tiro di Maggiore. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-2.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i galletti: fuori Maita, dentro Lella. Ci prova Dorval al minuto 48 con un colpo di testa neutralizzato da Gagno. Replica Defrel al minuto 53, ma il suo tentativo si perde a lato. Primo cambio per Longo al minuto 63: fuori Oliveri, dentro Bonfanti. Modena pericoloso con Pedro Mendes al minuto 70, ma il tiro dellex Ascoli viene deviato in corner. Triplo cambio per i biancorossi al minuto 71: fuori Maggiore, Falletti e Lasagna; dentro Bellomo, Pereiro e Favilli. Episodio chiave al minuto 82: Modena in dieci uomini per lespulsione di Di Pardo per un duro intervento su Dorval. Colpo di testa di Bellomo al minuto 86, ma Gagno para senza patemi. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Aureliano: Bari-Modena edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-2.

PAGELLE: Radunovic si esalta. Maita, giornata ‘no’.

Radunovic 6,5, Mantovani 5,5, Vicari 5,5, Obaretin 6, Oliveri 5,5 (63′ Bonfanti 5,5), Maita 5 (45′ Lella 5,5) , Benali 5,5, Maggiore 5 (71′ Bellomo 5,5), Dorval 6, Falletti 5,5 (71′ Pereiro 5,5), Lasagna 6,5 (71′ Favilli 5,5)

Longo 4

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 2

Marcatori: 8′ Defrel 17′ Palumbo rig. 43′ Lasagna

Ammoniti: Maita, Vicari, Palumbo, Maggiore, Oliveri, Zaro

Espulsi: Di Pardo

Tiri in porta: 5 – 5

Corner: 8 – 3

Possesso palla: 53% 47%

Spettatori: 14.481 (7.154 abbonati; 251 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic , Mantovani, Vicari (c), Obaretin, Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Pereiro, Pucino, Lella, Simic, Saco, Favilli

MODENA: Gagno, Beyuku, Santoro, Palumbo, Gerli (c), Di Pardo, Zaro, Caso, Cotali, Cauz, Defrel

Panchina: Seculin, Bagheria, Ponsi, Pergreffi, Duca, Mendes, Vulikic, Bozhanaj, Oliva, Idrissi, Botteghin, Kamate

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Assistenti: Marco Ceolin della sezione di Treviso e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro VAR: Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).

Foto Ssc Bari