Funerale Papa Francesco, i messaggi da Bari per l’addio: “Ti amiamo”

È il giorno del funerale di Papa Francesco e anche da Bari non manca il supporto per l’ultimo saluto al pontefice. Tantissimi i cittadini che hanno scelto di partire in pellegrinaggio con bus organizzati e non solo. Non manca però anche chi, non potendo spostarsi, ha allestito sui propri balconi messaggi, foto o cartelli dedicati al Papa scomparso lo scorso 21 aprile per ricordare il suo pontificato e in alcuni casi anche per ringraziarlo. Da diverse zone di Bari arrivano segnalazioni di gesti simili da parte dei fedeli per essere vicini al Papa anche durante questo rito di passaggio. Sui cartelli si leggono frasi come “ti amiamo”, segno della grande devozione di molti.

I funerali si terranno oggi a partire dalle 10 in piazza San Pietro. Saranno, così come richiesto dallo stesso Papa Francesco, privi di sfarzo e organizzati in tre stazioni indicate nella nuova edizione dell’Ordo exsequiarum Romani Pontificis. Quest’ultima era stata approvata dallo stesso Francesco ad aprile 2024. Dalla Puglia, oltre ai tanti fedeli, giungerà anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il Governatore rappresenterà anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui è vicepresidente.