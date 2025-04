Funerali Papa, oltre 100mila persone per l’ultimo saluto

Piazza san Pietro è gremita: tanti fedeli si sono riuniti per l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile, a 88 anni, in un silenzio surreale. Sono 50mila le persone in piazza e oltre 100 mila quelle che si sono riunite lungo la via della Conciliazione. Ci sono cittadini da tutto il mondo, tra loro anche baresi in pellegrinaggio per l’ultimo saluto al pontefice. I funerali hanno preso il via alle 10. Hanno partecipato oltre 170 delegazioni da tutto il mondo e leader, tra loro Trump, ma anche Zelensky, la premier Meloni e molti altri. Anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, è presente. Mentre da Bari, chi non ha potuto prendere parte ai funerali di persona, ha voluto celebrare il pontefice con messaggi, foto e cartelloni allestiti sui balconi.

“La Puglia, assieme a tutte le altre regioni italiane e al mondo intero, si sta stringendo attorno a Francesco, alla sua figura, alla sua memoria. In una giornata che assomiglia a quella del giudizio universale, ci sono persone da tutti i Paesi del mondo, si vedono cose che è impossibile vedere fuori da un contesto come questo – ha dichiarato Michele Emiliano – quello che prevale dentro ognuno di noi è il dolore di questa perdita che ci auguriamo possa essere sopportata nel migliore dei modi”, ha concluso.

Foto screen diretta Vatican news