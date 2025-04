Bari, denunciata per falso officina per la revisione veicoli

Un’operazione mirata, condotta dalla Polizia Locale di Bari con la collaborazione della Motorizzazione Civile di Bari, ha portato alla denuncia di un responsabile tecnico di un’officina di revisione per falso. L’intervento, coordinato, ha visto l’impiego di diverse pattuglie appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Bari congiuntamente ai Funzionari della Motorizzazione Civile di Bari.

Dopo un’attenta attività di monitoraggio, gli agenti hanno intercettato un ciclomotore appena revisionato. Lo stesso, sottoposto a una prova velocità, ha raggiunto i 66 km/h, superando i limiti consentiti per la sua categoria. Al termine dei riscontri tecnici, il responsabile tecnico del centro revisione è stato denunciato per falso ideologico, l’attività posta in essere, sarà inoltre oggetto di segnalazione alla Provincia (uffici competenti della Città Metropolitana di Bari) per i relativi provvedimenti amministrativi consequenziali. “Grazie alla sinergia con la Motorizzazione di Bari – si legge in una nota della polizia locale – l’operazione ha permesso di smascherare pratiche scorrette, rafforzando i controlli per la sicurezza stradale, arginando le potenziali ripercussioni in termini di infortunistica stradale evitando che veicoli non idonei a sopportare determinate velocità circolino per le vie della città. Le autorità coinvolte (e per loro il personale MCTC e Polizia Locale) assicurano che le verifiche sul circuito delle officine di revisione autorizzate, proseguiranno per garantire il rispetto delle normative e tutelare gli utenti della strada”.