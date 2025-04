Artigianato a cielo aperto, torna l’iniziativa di ‘SpaccaBari’

Un primo maggio all’insegna dell’artigianato e del fai date. In piazza dell’Odegitria si terrà infatti la seconda edizione de “Il Laboratorio a cielo aperto”, organizzato dall’Associazione SpaccaBari dalle 10.00 alle 12,30. I maestri d’arte guideranno cittadini ma anche turisti alla realizzazione di un souvenir locale che si potrà portare via gratuitamente al termine dell’esperienza. “E’ tutto pronto per la seconda edizione del laboratorio – racconta Biagio Diana (detto Gino), dell’Associazione culturale Spacca Bari. Creiamo insieme un souvenir barese. E lo facciamo per accogliere i turisti così come anche per mantenere vive le tradizioni dell’artigianato”.