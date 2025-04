I Beatles tornano sul palco salentino con Tognazzi

Venerdì 2 maggio si conclude la 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina al Teatro Apollo con un protagonista d’eccezione, Gianmarco Tognazzi, che porta in scena uno spettacolo dal titolo ambizioso: “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”. Sarà l’attore romano a guidarci in un viaggio nel mito della band inglese e nella carriera di sir McCartney, uno dei musicisti più conosciuti ed amati del pianeta, con un progetto musicale che parte, inevitabilmente, dalla storia di quattro ragazzi di Liverpool, i Beatles, che hanno cambiato la storia della musica. Con Tognazzi sul palco ci sarà l’Orchestra da camera “Saverio Mercadante” diretta da Rocco Debernardis.

Lo spettacolo è un reading musicale che prende spunto dall’autobiografia di Paul McCartney e che alterna al racconto di Gianmarco Tognazzi, nel quale si affronta il rapporto del celebre chitarrista con i Beatles e soprattutto con John Lennon, le musiche dei Fab Four eseguite dall’Orchestra da camera “Saverio Mercadante”. Musiche che hanno fatto la storia, perché i Beatles sono, come sottolineato anche dalla rivista “Rolling Stones”, il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo, che può vantare oltre un miliardo di dischi venduti… numeri da leggenda! Paul McCartney ricopre un ruolo fondamentale nell’ascesa e nella fortuna del quartetto di Liverpool. Oltre alla sua vena melodica, Paul è di fatto l’autore di molte tra le canzoni più note e fortunate di tutto il repertorio della band, tra cui Yesterday (1965), Michelle (1965), Eleanor Rigby (1966), Yellow Submarine (1966), Penny Lane (1967), She’ Leaving Home (1967), Lady Madonna (1968), Hey Jude (1968), Get Back (1969), Let It Be (1970).