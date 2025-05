Musica, dibattiti sul lavoro e sport: il primo maggio in Puglia

Dalla musica alle escursioni, il primo maggio a Bari per tanti cittadini sarà occasione per celebrare i lavoratori, ma anche per parlare di temi sociali, lavoro, diritti e magari, approfittare delle belle giornate per fare gite fuori porta. Si parte subito con il tradizionale appuntamento con il Primo Maggio barese che anche quest’anno, ormai da sei edizioni, permette di non allontanarsi dalla città potendo godere di musica, eventi e intrattenimento per grandi e piccoli. Non mancheranno anche gli appuntamenti con i sindacati, tra loro Uiltucs che nella giornata di oggi sarà in via Sparano. Ma non solo, tanti anche gli eventi fuori città.

A Taranto, per esempio, è il giorno del grande concertone che sarà preceduto come sempre da dibattiti legati proprio al tema del lavoro. Anche a Mola di Bari, Sammichele, Polignano e Quasano sono attesi eventi tra musica e picnic all’aria aperta. Non solo eventi organizzati però, tanti i cittadini che anche per questa giornata, approfittando del tempo libero, trascorreranno ore all’aria aperta tra mare e foresta, replicando, così come già accaduto il 25 aprile, un po’ quanto solitamente accade a pasquetta. “Abbiamo organizzato un pic nic in foresta del Mercadante – racconta una cittadina – probabilmente sarà più vuoto rispetto a pasquetta e quindi ci sarà occasione di godere di più degli spazi immergendoci in lunghe passeggiate”, ha concluso. Non mancherà chi preferirà il mare. “Se il tempo lo permetterà – ha spiegato invece un cittadino – passeremo la giornata a pane e pomodoro. Spero di poter fare il primo bagno della stagione. Lo abbiamo già fatto l’anno scorso, preferiamo soluzioni tranquille. Il parco 2 giugno è ormai inagibile per il concerto. Non c’è più la tranquillità di un tempo, anche se sono felice sia così”, ha concluso.