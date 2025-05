Bari e san Nicola: visite guidate alle collezioni della Pinacoteca

Il 4 maggio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso alla Pinacoteca metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” sarà gratuito al pubblico con orari di apertura dalle 9.00 alle 13.00.

Per l’occasione sono previsti, a partire dalle ore 10.00, tre turni di visite guidate alle collezioni permanenti del Museo, a cura dei tirocinanti del corso di Laurea magistrale in Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Bari.

In considerazione dell’afflusso di turisti e pellegrini presenti a Bari per le celebrazioni nicolaiane, alle ore 10.30 è prevista una visita guidata in lingua russa, pensata per accogliere e accompagnare i visitatori stranieri in un percorso tra le opere della Pinacoteca.