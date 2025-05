Bari, “San Nicola va per mare”: omaggio al patrono del teatro Piccinni

In occasione della imminente festa di San Nicola, venerdì 2 maggio, alle ore 20:30, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà il concerto dal titolo “San Nicola va per mare”, un omaggio musicale al Santo Patrono della città. L’evento vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi, in un programma interamente dedicato alla figura del Vescovo di Myra con l’esecuzione di brani di tre compositori baresi. La serata si aprirà con “Gregorian – Missa XI Orbis Factor” per coro e orchestra, composizione di Franco Scarola, che sarà accompagnata da una narrazione musicale del Corteo Storico di San Nicola. L’opera, commissionata da ICO Bari, sarà proposta in prima esecuzione assoluta.

Seguirà “Bari di maggio” di Nicola Scardicchio, nella seconda versione del 2025, anch’essa commissionata da ICO Bari, che rievoca il clima spirituale e popolare della città nel mese dedicato al Santo. Chiuderà il concerto “La leggenda di San Nicola” di Ottavio De Lillo, una cantata per voce recitante, soprano, baritono, coro e orchestra, basata sui testi storici di Niceforo e Giovanni Arcidiacono (cronisti dell’XI secolo), con traduzione a cura di Pasquale Corsi. L’opera, commissionata dalla ICO Bari nel 1996 e riproposta dopo quasi trent’anni, è un intenso racconto musicale che attraversa i secoli per restituire il valore universale della figura nicolaiana. L’esecuzione vedrà la partecipazione straordinaria, nella veste di voce recitante, della consigliera delegata all’Orchestra metropolitana Francesca Bottalico, del soprano Maria Cristina Bellantuono, del baritono Gianpiero Delle Grazie e del Coro Dilecta Musica, diretto dal Maestro Vincenzo Damiani.