Ciclopasseggata a Parco 2 giugno, domani Bari Pedala

Si terrà domani, sabato 3 maggio, nel parco 2 Giugno, “Bari Pedala”, la manifestazione dedicata alle due ruote e alla mobilità lenta e sostenibile, inserita nel programma dell’All in Festival e organizzata, con il patrocinio del Comune di Bari, dalla cooperativa Zerobarriere e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini. A partire dalle ore 10, saranno diverse le attività dedicate all’avviamento della bicicletta per i più piccoli, a cura dell’asd Sportoghether, e per le persone con disabilità cognitiva, a cura della scuola di ciclismo Franco Ballerini, oltre a quelle educazione stradale con giochi e azioni formative, a cura dell’aps Lezzanzare e degli Amichi di Michi.

Alle ore 11, invece, spazio all’esibizione Bici & Swing con Feliciano Lorusso e i ballerini di Lindy Hop, mentre alle ore 12 toccherà alla fanfara dei piccoli dell’I. C. “Massari – Galilei”. Alle ore 12.30 sarà consegnato il consueto premio intitolato al comandante Nicola Marzulli, che consiste in una bicicletta con un kit per la sicurezza su strada. Dopo una breve pausa le attività riprenderanno alle ore 16, con la ciclo-passeggiata in partenza dall’ingresso di parco 2 Giugno, in viale Einaudi, e andranno avanti fino alle ore 20, con l’animazione sociale e la musica del dj set di D.sabile.J Leonardo Baccarella e Gianluca Ferrigni; sarà anche possibile effettuare una simulazione di guida alterata e percorsi esperienziali con l’unità di strada comunale “Care for people”, un servizio promosso dall’assessorato al Welfare. Nel corso della ciclo-passeggiata sarà assicurata la presenza di auto in apertura e chiusura della carovana e di un’ambulanza e moto staffette della A.N.P.S. BARI OVD, oltre che della Polizia locale.