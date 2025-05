Bari, continuano le operazioni di rimozione delle macerie

Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo sul cantiere allestito per la rimozione delle macerie della palazzina crollata in via De Amicis-via Pinto lo scorso 5 marzo, per verificare l’andamento dei lavori. L’ impegno dell’amministrazione comunale è quello di ripristinare al più presto le condizioni di vivibilità nelle aree limitrofe al cantiere.

Le lavorazioni andranno avanti come da cronoprogramma anche nelle prossime settimane, sabato compresi, con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e liberare completamente la zona dai detriti.

Nel frattempo prosegue il monitoraggio ambientale, che conferma l’assenza di aereodispersione di amianto.