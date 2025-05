Ricette mediche falsificate, così i minori comprano psicofarmaci

E’ allarme ricette mediche rubate e falsificate per l’acquisto di psicofarmaci da parte di minori come emerge dalle segnalazioni costanti dei farmacisti all’Ordine dei medici furti o smarrimenti di timbri e ricettari. Sono loro, di fatto, le sentinelle sul territorio. Tuttavia dietro al suicidio di Andrea Prospero sta emergendo una realtà sconvolgente. La trasmissione Chi l’ha visto? nel trattare il suicidio di Andrea Prospero, ha mostrato una ricetta elettronica falsificata per comprare farmaci e sedativi. Firmata da un medico abruzzese che risulterebbe in pensione da un anno, quindi si presuppone un furto di dati, rimanda alla stessa persona che aveva venduto online ricette di sedativi al giovane di Lanciano.

Ma uscendo da quella storia che sgomenta e allargando lo sguardo a tutta Italia, ci troviamo di fronte a vere e proprie organizzazioni criminali. Andrea Mandelli, presidente Fofi (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) in una circolare indirizzata oggi 2 maggio 2025 a tutta la categoria ha chiesto l’attenzione massima tutti gli iscritti sull’acquisto di psicofarmaci da parte dei minori attraverso ricette mediche falsificate, talvolta acquistate online e/o modificate artatamente, anche alla luce delle recenti segnalazioni di furto/smarrimento di ricette pervenute alla Federazione. Un allarme preciso, molto più dettagliato dei precedenti alert datati 25 marzo e 28 aprile u.s:. Da qui l’appello del presidente nazionale: “Tenuto conto della delicatezza della tematica, si prega di assicurare la più ampia circolazione della presente circolare tra gli iscritti” si chiude così la nota FOFI.