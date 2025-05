Asma nei bimbi, da sport ad allergie i 10 falsi miti da sfatare

I bambini con l’asma non possono fare attività fisica; l’asma è solo una fase passeggera dell’infanzia; l’asma è sempre legata alle allergie. Sono alcuni dei 10 miti sull’asma che la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) ha riassunto in un documento pubblicato in vista della giornata mondiale dell’asma che si celebra il 6 maggio. “Ancora oggi circolano troppe idee sbagliate intorno all’asma infantile, alcune sono retaggi del passato, altre frutto della paura o della disinformazione”, spiega la presidente Simri Stefania La Grutta. “Una cattiva informazione può portare i genitori a imporre limitazioni ingiustificate ai figli, impedendo loro di vivere serenamente, oppure a trascurare sintomi e terapie, esponendo i bambini a rischi evitabili”. Nel caso dell’attività fisica, per esempio, lo sport non solo è consentito, ma è raccomandato. Altro mito è che l’asma passi con la crescita. Non è così: l’asma è una malattia cronica ed è fondamentale mantenerne il controllo nel tempo.

Comune è anche pensare che in vacanza si possa sospendere la terapia. Si tratta di una pessima idea: l’asma non va in vacanza, spiega la Simri, e anche durante i viaggi il bambino deve assumere i farmaci. Lo stesso vale per la sospensione della terapia quando non ci sono i sintomi. È un errore: ciò può causare riacutizzazioni improvvise. Sul legame tra asma e allergie, la società scientifica ricorda che è vero che molti casi di asma sono legati ad allergie, ma non tutti. Capire la causa specifica della patologia è essenziale per una sua gestione efficace. “È fondamentale promuovere una corretta conoscenza dell’asma per garantire ai bambini una vita serena e attiva”, aggiunge La Grutta. Per questa ragione, per tutto il mese di maggio in 56 centri specializzati sul territorio nazionale, la Simri offrirà spirometrie gratuite per bambini e adolescenti, insieme a momenti di confronto e informazione.