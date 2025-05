Turismo, dagli scorci sul mare ai vicoli: ecco Vieste

Dagli scorci mozzafiato ai dettagli nei vicoli, sino al mare. Oggi siamo a Vieste, un incantevole borgo pugliese dal fascino senza tempo arroccato su uno sperone roccioso affacciato sul blu del mare adriatico. Situata nel cuore del Gargano, nella provincia di Foggia, è conosciuta come la “Perla del Gargano” per la sua straordinaria bellezza e l’atmosfera unica che si respira passeggiando tra i suoi vicoli.

Un centro storico tutto da scoprire

Il cuore antico di Vieste è ricco di viuzze, scalinate e piazzette da cartolina. Le case, i balconcini fioriti e gli scorci sul mare creano un’atmosfera sospesa nel tempo, mentre la brezza marina si insinua dolcemente tra i vicoli. Una tappa imperdibile è la cattedrale di Santa Maria Assunta, gioiello romanico dell’XI secolo, con i suoi interni a tre navate e un soffitto ligneo decorato da suggestive tele sacre. Nei pressi del Duomo, la Chianca Amara ricorda una pagina dolorosa della storia viestana, memoriale di un’invasione turca del 1554. Proseguendo verso l’alto si raggiunge il maestoso Castello Svevo-Aragonese, costruito per volere di Federico II. Sebbene oggi sia un’area militare e visitabile solo in occasioni speciali, la sua imponente mole domina il panorama e regala splendide viste sulla spiaggia della Scialara e sul famoso scoglio Pizzomunno.

La leggenda di Pizzomunno e Cristalda

Proprio Pizzomunno, l’imponente monolite di roccia bianca alto 25 metri, è protagonista di una romantica leggenda: quella dell’amore eterno tra il giovane marinaio Pizzomunno e la bella Cristalda, tragicamente separati dalla gelosia delle sirene. Una storia resa celebre anche dalla canzone di Max Gazzè, e immortalata sulla suggestiva Scalinata dell’Amore, un percorso artistico che unisce musica e romanticismo nel cuore della città.

Panorami mozzafiato e angoli da cartolina

Vieste è una continua scoperta: camminando verso il Rione Ripa si incontrano scorci meravigliosi come Piazzetta Petrone e Via Judeca, dove il panorama sul mare abbraccia Punta San Francesco, simbolo inconfondibile del borgo. Qui si trovava l’antico quartiere ebraico, e ogni angolo sembra raccontare storie di un passato lontano. Proseguendo fino all’estremità della penisola, si arriva a Punta San Francesco, luogo perfetto per ammirare Vieste da una prospettiva unica. La piccola Chiesa di San Francesco, affacciata sul mare, è il punto ideale per godere di tramonti spettacolari, quando il sole si tuffa nell’Adriatico e tinge il cielo di arancio e rosa.

Artigianato, gastronomia e cultura marinara

Passeggiando nel centro storico, è impossibile resistere alle botteghe artigiane: pietra calcarea scolpita, gioielli in pietre dure e i caratteristici modelli in miniatura dei trabucchi, antiche strutture da pesca tipiche del Gargano. Per gli amanti del mare, il Museo Malacologico offre una sorprendente collezione di conchiglie e fossili marini, testimonianza della ricchezza naturale della zona.

Le spiagge di Vieste: sabbia dorata e mare cristallino

Non si può parlare di Vieste senza citare le sue spiagge da sogno. La Spiaggia della Scialara, ai piedi del Castello, è una lunga distesa di sabbia dorata ideale per rilassarsi. A nord si estende la spiaggia di San Lorenzo, perfetta per le famiglie grazie al fondale basso e sabbioso. In pieno centro, la baia di Marina Piccola è un angolo pittoresco perfetto per un bagno con vista sulla città. Per chi cerca angoli più intimi, i dintorni di Vieste regalano calette nascoste, grotte marine e alte scogliere da esplorare, magari con una gita in barca lungo la spettacolare costa garganica.