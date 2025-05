Cucina, ricchi di vitamine: in tavola i mirtilli

Ricchi di vitamine e alleati del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo i mirtilli. Si tratta di piccoli “scrigni” di benessere. Dolci, gustosi e versatili in cucina sono ricchi di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi. I mirtilli sono celebri per il loro altissimo contenuto di antiossidanti, in particolare antociani, che aiutano a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Ricchi di vitamina C, vitamina A e vitamina K, contribuiscono inoltre a rafforzare il sistema immunitario e favoriscono la salute della pelle. Ma non è finita qui.

Il consumo di mirtilli favorisce la circolazione sanguigna proteggendo il cuore, migliora l’attività celebrale, contribuendo a incrementare la memoria. Ma non solo, i mirtilli hanno anche proprietà antinfiammatorie naturali, sostengono la salute dell’apparato urinario prevenendo infezioni e regolano i livelli di zucchero nel sangue, grazie al loro basso indice glicemico. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di pollo, mirtilli e feta



Cuoci il petto di pollo alla griglia o in padella con un filo d’olio. Lascialo raffreddare e taglialo a striscioline. In una ciotola capiente, unisci l’insalata verde, i mirtilli, il pollo a strisce, la feta sbriciolata e le mandorle. Condisci con olio, succo di limone, sale e pepe. Mescola bene e servi subito.

Risotto ai mirtilli e gorgonzola



In una casseruola, fai appassire lo scalogno tritato con una noce di burro. Aggiungi il riso e tostalo per 2 minuti. Sfuma con un po’ di vino bianco. Inizia la cottura aggiungendo il brodo caldo un mestolo alla volta. A metà cottura, aggiungi i mirtilli e continua a mescolare delicatamente. A fine cottura, manteca il risotto con il gorgonzola e un’altra piccola noce di burro. Servi caldo con una macinata di pepe nero.