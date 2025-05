Bari, moria di lecci nella corte di Renzo Piano

Moria di lecci nella nuova corte progettata da Renzo Piano al San Paolo. A segnalare il caso sui social è La Voce del San Paolo. Ed in effetti su 17 lecci, dieci sono stati attaccati da una cocciniglia molto aggressiva che ne ha provocato la morte, nonostante gli interventi del settore Giardini del Comune. Ed è iniziata anche la corsa contro il tempo per salvare i restanti sette. «Stiamo tentando di salvare gli ultimi sette rimasti ancora – ha detto nei giorni scorsi l’assessora all’Ambiente, Elda Perlino – stiamo provando con la rimonda che preciso è una operazione diversa dalla potatura. Quegli alberi hanno subito già un primo trattamento e attendiamo un mesetto per il secondo e poi vedremo cosa succede. Se non otterremo un risultato saremmo costretti a togliere anche gli altri sette. Purtroppo si tratta di un parassita molto aggressivo, presente non solo al San Paolo o a Bari ma in tutta Italia e in Europa». Al San Paolo probabilmente saranno rimpiazzati da piante di alloro.

Gli interventi di contrasto stanno interessando varie zone della città, come piazza Umberto nel Murattiano, piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà, piazza Vittorio Emanuele, a Ceglie, via Trevisani, sempre al Libertà, piazza San Francesco, a Japigia. (foto facebook)