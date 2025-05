A Japigia per il murale del trenino del Bari anche Guerrero

Nel cuore di Japigia, in uno spazio che un tempo era stato vandalizzato e lasciato al degrado, l’artista Silvio Paradiso sta realizzando il murale sul “trenino” del Bari degli anni Novanta. “Un’immagine che non è solo calcistica, ma un potente messaggio per il quartiere: le grandi imprese si realizzano anche con l’entusiasmo e la partecipazione di tutti – spiegano da Retake – A Bari, questa spinta collettiva ha un nome preciso: prìscio. Quella scintilla di entusiasmo che accende la comunità, che trasforma i sogni in realtà e rende possibili anche le sfide più difficili. È con questo spirito che nasce il progetto del murale, con il sostegno della Fondazione Stefano Fumarulo, da sempre impegnata nella promozione della legalità e della rigenerazione urbana”.

Questa mattina a visitare l’opera anche Miguel Ángel Guerrero, l’ex calciatore del Bari, ideatore dello storico trenino. L’opera sarà completata e inaugurata verso la metà di maggio.