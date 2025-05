Bari, poliziotto si barrica in casa e si toglie la vita

Un uomo si è barricato in casa e si è ucciso questa mattina a Bari. Aveva 50 anni ed era un poliziotto. Dopo aver litigato con sua madre sarebbe diventato particolarmente aggressivo e si sarebbe barricato in casa con la donna. La madre, spaventata, sarebbe poi riuscita a lasciare casa in un momento di distrazione del figlio che, dopo qualche minuto, si è suicidato. Avrebbe usato la pistola d’ordinanza.

Non è chiaro chi abbia chiamato i soccorsi, ma alle centrali operative l’alert è stato segnalato come “soccorso di persona”.

Una segnalazione che ha fatto muovere due mezzi del 118 e una squadra di pompieri.