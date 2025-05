Bari dice addio a Vincenzo Cramarossa: domani i funerali

Si è spento Vincenzo Cramarossa, attivista politico fin da giovanissimo e volto noto nella sinistra barese. E’ stato uno degli animatori del comitato per Vendola. A darne notizia il fratello Vito. I funerali si svolgeranno domani 5 maggio presso la Chiesa di San Giuseppe di Bari alle ore 17.15.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. “È stato un piacere, un onore e una palestra aver conosciuto Vincenzo Cramarossa – scrive un amico – . Dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, in un mondo – quello della consulenza politica – spesso artefatto, piagnone e di interesse. La passione per il cinema – fino a litigare sull’überamericanismo di Oppenheimer in mezzo a una riunione in presidenza dell’Assemblea -, per la musica, il djsetting e per Giorgio Amendola ci ha accomunato da subito. Le strade si separano, ma sentirsi periodicamente era importante perché le amicizie vere – anche se lampo – resistono alla distanza. Rimarrai sempre con me. Peccato solo aver perso Cesena – Bari… Amico mio, ci vediamo oltre”.