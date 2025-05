Puglia, 41 progetti per la call #nogendergap 2025

Sono 41 i progetti candidati in meno di un mese, sulla piattaforma Puglia partecipa, alla Call for best practice #nogendergap dell’edizione 2025. Si tratta dell’azione regionale pensata per conoscere e valorizzare le migliori pratiche promosso dai sistemi territoriali pere contrastare e prevenire ogni forma di divario e discriminazione di genere nel lavoro per promuovere l’occupazione femminile.

Un’azione inedita che ha riscosso in pochi giorni l’interesse di molti settori strategici dell’economia e della società pugliese, segno del riconoscimento sempre più crescente di quanto sia necessario investire a partire dai territori, sulla rimozione dei fattori culturali e sociali che rallentano e influenzano negativamente l’occupazione femminile, driver decisivo per l’economia pugliese in uno scenario sempre più internazionale.

“Un ottimo risultato anche per questa seconda edizione. Il 12 giugno prossimo – commenta l’assessora alle politiche di genere, Serena Triggiani – presenteremo gli esiti di questo percorso di ricognizione e valorizzazione delle migliori pratiche e le premieremo. Sarà una giornata dedicata al tema donne e lavoro in Puglia, in cui ci confronteremo come Regione sulle azioni in corso e su quelle da rafforzare, insieme al partenariato socio economico”.

La Call for best practice #nogendergap 2025 è promossa dall’Assessorato alle Politiche di genere, con il supporto della consigliera delegata all’Agenda di genere e della consigliera regionale di Parità, dal Dipartimento regionale Lavoro, istruzione e formazione e dalla Struttura Speciale della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Hanno partecipato università, imprese, enti del terzo settore, comuni, comitati pari opportunità, raccogliendo la sfida di un impegno che parte dalle comunità territoriali e dal fare sistema tra diverse istituzioni.