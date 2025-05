Negli aeroporti pugliesi quasi 3 milioni di passeggeri in 4 mesi

Nei primi quattro mesi del 2025 sono stati 2 milioni 927mila i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, con una crescita del 3,9% rispetto ai circa 2 milioni 570mila dello stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica in una nota Aeroporti di Puglia precisando che i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651, pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024. Ancora più sensibile, riferisce l’ente, è la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. Più che triplicati risultano i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532.

“La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno – spiega il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino a oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole”. “Il nostro impegno – conclude – sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”.