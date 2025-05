Assalto ad un portavalori tra Bitonto e Sovereto: due mezzi in fiamme

E’ chiusa al traffico la strada provinciale 231 a causa di una assalto ad un portavalori tra Bitonto e Sovereto (frazione di Terlizzi). Secondo le prime informazioni l’operazione è fallita. Gli autori del colpo avrebbero bloccato il mezzo e provato ad aprire il portellone, non riuscendoci si sarebbero dati alla fuga a mani vuote.

Per rallentare l’arrivo dei carabinieri e per non lasciare tracce hanno dato fuoco a due automezzi lasciati sulla carreggiata. Non ci sarebbero feriti. L’episodio sta rallentando il traffico sulla provinciale. Indagano i carabinieri. Tre squadre di Vigili del Fuoco sul posto stanno completando le operazioni di messa in sicurezza.

(Foto vito d’Alessandro facebook)