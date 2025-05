Assalto portavalori a Bitonto, i sindacati: “Episodi pericolosi”

Il tentativo di assalto al furgone portavalori sulla Bitonto-Terlizzi conferma ancora una volta il livello di aggressività della criminalità organizzata sul nostro territorio. E’ quanto evidenziato da Marco Dell’Anna, segretario generale Uiltucs Puglia: “L’assalto – scrive in una nota – è stato sventato per la prontezza di riflessi dell’equipaggio, il quale ha dovuto cmq subire i colpi d’arma da fuoco del gruppo di assalitori, mettendo a serio rischio la propria incolumità. Continuiamo a chiedere alle Istituzioni tutte un piano straordinario di sicurezza che possa depotenziare i tentativi della criminalità organizzata e garantire maggiore tutela alle gpg. Ma siamo inascoltati.

Avevamo anche chiesto alla prefettura di Bari di quali misure ed interventi dotarsi per innalzare i livelli di sicurezza, ma dopo l’incontro avuto con il prefetto nei mesi scorsi, non abbiamo più ricevuto alcuna notizia. Continueremo nella nostra azione nei confronti delle istituzioni, se non saremo ascoltati porteremo in piazza le nostre rivendicazioni, non possiamo tollerare che questi assalti siano considerati un mero rischio fisiologico per il settore, ignorando il fatto che la sicurezza che pretendiamo a fronte di questi eventi criminosi riguarda tanto gli operatori quanto la stessa cittadinanza”.