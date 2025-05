Bari, corteo di San Nicola: da domani le celebrazioni del Santo

Dopo il prologo nei cinque Municipi, il Corteo storico di San Nicola entra nel vivo domani, martedì 6 maggio, con la rievocazione della traslazione delle ossa del vescovo di Myra. L’appuntamento per rivivere l’atmosfera del 1087 è per domani, alle ore 18, sul molo San Nicola, dove è previsto l’arrivo di una lancia a remi condotta da marinai in costume, che accompagneranno lo sbarco della cassetta che simbolicamente trasporta le reliquie del santo. Da quel momento avrà inizio la processione che attraverserà alcuni dei vicoli più suggestivi della città vecchia fino all’arrivo in piazza Mercantile, dove sarà allestita una vera e propria piazza medioevale, con banchetti e figuranti, che animerà una festa tra musici, timpanisti e sbandieratori.

Di seguito il percorso della parata: partenza dal molo San Nicola verso corso Vittorio Emanuele, strada San Benedetto, strada Roberto il Guiscardo, via Benedetto Petrone, piazza Chiurlia, via Filippo Corridoni, corte Colagualano, largo San Sabino, strada Ronchi, strada dei Dottula, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada San Vito, strada Santa Chiara, chiesa di San Giovanni Crisostomo, strada Tresca, strada dietro Tresca, via Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Totaro, strada Gaetano Salvemini, strada dei Gesuiti, vico Gesuiti, strada Palazzo di Città, piazza Mercantile.

(Foto archivio 2024)