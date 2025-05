Quando il turismo segue il joystick: cresce il game tourism

Il mercato videoludico ha registrato una crescita senza precedenti durante il periodo pandemico, toccando il suo massimo storico in termini di vendite e numero di giocatori, secondo quanto rilevato da una ricerca dell’associazione di categoria «IIDEA». Un boom che ha avuto effetti anche su settori inaspettati, come quello del turismo. E certo è che sempre più gamer scelgono di visitare i luoghi dei loro videogiochi preferiti.

Sta infatti prendendo piede anche in Italia il “game tourism”, ovvero una forma di turismo che porta i videogiocatori a visitare i luoghi reali che hanno ispirato ambientazioni e storie dei videogame più amati. Un sondaggio condotto da «IVIPRO» segnala che l’80% dei giocatori si dichiara pronto a viaggiare verso le location viste sullo schermo, dimostrando un forte legame tra esperienze virtuali e desiderio di esplorazione reale.

Un trend intercettato anche da Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, che ha costruito parte della sua offerta estiva proprio sul binomio videogiochi-turismo. Secondo i dati raccolti dal tour operator, infatti, i videogiochi stanno diventando un vero e proprio driver di scelta nelle destinazioni turistiche, superando il tradizionale passaparola tra amici e avvicinandosi all’influenza dei social media.

«Il legame tra videogame e viaggio è sempre più forte. Con l’evoluzione tecnologica, i videogiochi sono diventati autentici prodotti culturali, capaci di ispirare esperienze reali.E se la realtà virtuale può aprire una finestra sul mondo, solo il viaggio fisico restituisce emozioni autentiche» commentano gli esperti del tour operator. Non a caso, Vamonos-Vacanze.it è riuscita a costruirsi una nicchia di mercato puntando proprio sull’esperienzialità delle sue proposte e sulla socializzazione.

Per l’estate 2025, il tour operator propone anche viaggi ispirati a titoli cult del panorama videoludico. Dalla saga di Uncharted, per citarne uno, la Colombia ha mostrato di essere una favola senza tempo baciata dal sole. Un angolo di paradiso dove Vamonos-Vacanze.it organizza un’indimenticabile viaggio di Ferragosto di 8 notti con partenza il 7 agosto al prezzo di 2.999 euro (ora in promozione).

Altra proposta è Cuba, sullo sfondo delle vicende raccontate in Assassin’s Creed VI,che accoglierà i viaggiatori dall’11 al 20 agosto per un’immersione tra storia coloniale e bellezze naturali (8 notti, da 3.299 euro) nelle acque cristalline di uno dei più grandi mari tropicali del pianeta.

«D’altra parte lo scopo del viaggio è quello di aprire la mente ma anche il cuore ed in questo noi siamo maestri» concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator numero uno in Italia per i viaggi di gruppo.