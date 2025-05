A Bari torna “Destinati a essere i numeri uno” con Scamarcio e Guè

Si terrà mercoledì 7 maggio, alle ore 17, presso la sala Leogrande del Centro Polifunzionale dell’Università di Bari (piazza Cesare Battisti 1), la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Destinati ad essere i numeri uno”, evento formativo d’eccellenza promosso dall’imprenditore barese Fabio Quadrelli.

La manifestazione, organizzata dalla Revolution Business School, si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno al The Nicolaus Hotel di Bari, e si conferma come un punto di riferimento per chi ambisce a crescere nel mondo dell’imprenditoria, della leadership e della trasformazione personale. Tra gli ospiti attesi, nomi di rilievo come l’attore e produttore Riccardo Scamarcio, il rapper e imprenditore Guè, e Gianluigi Cimmino, CEO e fondatore di Yamamay. Tutti, per la prima volta a Bari, interverranno non per raccontare le carriere che li hanno resi celebri, ma per condividere i metodi e le strategie che li hanno aiutati a superare ostacoli e raggiungere traguardi significativi.

Dopo il successo del 2024 – che aveva visto salire sul palco personalità come Alessandro Del Piero, Yuri Chechi e Andrea Presti – la Revolution Business School rilancia un format che unisce ispirazione e concretezza: tre giorni di full immersion tra sessioni pratiche e interventi ad alto impatto, pensati per fornire strumenti tangibili a imprenditori, manager, professionisti e giovani ambiziosi. L’offerta prevede tre livelli di partecipazione: Silver Pass (accesso completo alle sessioni), Gold Pass (con cena esclusiva con gli speaker) e Platinum Pass (posti nelle prime file e networking diretto con i relatori).

Fondata nel 2022 da Fabio Quadrelli insieme a Vincenzo Boemi e Guido Barbone, la Revolution Business School si distingue per un modello formativo innovativo, che intreccia teoria, pratica e sviluppo personale. L’obiettivo è chiaro: formare una nuova generazione di leader capaci di trasformare le competenze in risultati concreti. Tra i relatori dell’edizione 2025 figurano anche Matteo Salvo (Guinness World Record per memoria e apprendimento strategico), Max Damioli (performance coach), Massimiliano Sechi (fondatore di #NoExcuses), Franco Giorgio (fondatore del brand F**K), Christian Pagliarani, Manuel Ernesti, Silvia Gamberino e molti altri esperti nei settori del business, del coaching e della comunicazione. Maggiori informazioni e iscrizioni disponibili sul sito ufficiale: www.revolutionbusiness.it

Foto repertorio edizione 2024