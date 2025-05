Scuola, organico ATA confermato in Puglia: ma è allarme carenze

Il personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – delle scuole pugliesi resterà numericamente invariato per l’anno scolastico 2025/26. Una stabilità che, però, non basta a garantire un servizio efficiente. A denunciarlo è Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, al termine di un incontro con l’Ufficio Scolastico Regionale.

“La buona notizia è che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato alle scuole pugliesi per il prossimo anno scolastico è confermato nella stessa misura dell’anno in corso. La cattiva notizia, invece, è che il personale ATA risulta assolutamente insufficiente a garantire l’erogazione del servizio in maniera efficiente”, afferma Verga.

Secondo il sindacato, il sistema di calcolo dell’organico si basa su parametri ormai superati – numero di plessi, alunni e studenti con disabilità – che non rispecchiano le esigenze reali delle scuole. “Sono sempre più numerosi gli istituti che registrano la presenza di un solo collaboratore scolastico – aggiunge Verga – mentre gli adempimenti di segreteria sono sempre più articolati e complessi, spesso ben oltre quanto previsto dal contratto. A ciò si sommano gli assistenti tecnici del primo ciclo, senza un profilo chiaro e spesso divisi su più scuole”. Le difficoltà aumentano con l’introduzione di nuovi compiti, come quelli legati al PNRR, alla gestione delle pensioni e alla manutenzione degli spazi scolastici ampliati durante l’emergenza Covid. “Eppure – denuncia Verga – nonostante le nostre continue segnalazioni, per l’anno scolastico 2025/26 l’organico complessivo sarà di appena 14.044 unità, più 565 direttori”.

Il dettaglio per provincia prevede: 4.132 unità a Bari, 1.410 nella Bat, 1.409 a Brindisi, 2.376 a Foggia, 2.660 a Lecce e 2.127 a Taranto. “Speriamo – conclude Verga – negli effetti della stabilizzazione degli oltre mille precari. Alla scuola serve stabilità. Le segreterie sono in ginocchio, le scuole poco sorvegliate e manca ancora la presenza fissa dell’assistente tecnico in ogni scuola del primo ciclo. Come UIL Scuola abbiamo chiesto un approfondimento sull’attribuzione delle ‘vecchie’ e ‘nuove’ posizioni economiche ATA”.