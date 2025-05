Bimbo morto dopo caduta dalla bici, aperta inchiesta

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sull’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Barletta dove un bimbo di quattro anni è morto cadendo dalla bici guidata dal padre. Al vaglio della magistratura ci sono i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia scientifica e le sommarie informazioni raccolte sul posto dai poliziotti intervenuti anche in ospedale.

L’ipotesi di reato potrebbe essere omicidio colposo. Il bambino, secondo quanto emerso finora, era seduto alle spalle del padre che guidava una bici a pedalata assistita. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre percorreva una rampa molto ripida ed è caduto. Con lui, anche il figlio che ha riportato un importante trauma cranico. I medici della struttura ospedaliera cittadina non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La bici è stata sequestrata.