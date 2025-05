Bari, lavoro nero e tavolini abusivi: scoperte irregolarità in un bar

Due lavoratori in nero, tavolini e fioriere posizionati senza autorizzazione sulla sede stradale e un euro richiesto ai clienti per l’uso dei servizi igienici: è quanto emerso durante un controllo della Polizia di Stato in un bar della città vecchia di Bari. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dagli agenti della Divisione P.A.S.I. della Questura, nell’ambito di controlli amministrativi presso alcuni esercizi commerciali della zona.

All’interno del bar, i poliziotti hanno trovato un uomo e una donna impegnati nel servizio al bancone e ai tavoli esterni. Gli accertamenti hanno rivelato che entrambi lavoravano senza regolare contratto. Inoltre, il titolare non disponeva dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, nonostante l’area antistante il locale fosse arredata con cinque tavolini e diverse fioriere. Infine, è stato accertato che il gestore chiedeva un euro agli avventori per accedere ai servizi igienici, pratica non consentita. Le violazioni sono state segnalate all’Ispettorato del Lavoro e agli uffici competenti del Comune di Bari per gli opportuni provvedimenti.

Foto repertorio