Festa di San Nicola, disposte modifiche alla zsr

La ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche del Comune di Bari rende noto che, per far fronte alle limitazioni e ai divieti legati allo svolgimento della festa di San Nicola, prevista per le giornate 7-8-9 maggio, si è reso necessario modificare temporaneamente le regole di funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata, al fine di ridurre i disagi per la sosta delle autovetture nelle aree della città dove è istituita la Zona a Sosta Regolamentata nonché nella Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia.

In deroga, quindi, alle vigenti ordinanze in materia di Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) e Zona a Traffico Limitato (ZTL), dalle ore 8.30 di oggi, martedì 6 maggio, alle ore 20.30 di sabato 10 maggio 2025, è consentita la sosta gratuita ai possessori di pass ZSR A, ZSR B, ZSR C, ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza.

Restano escluse dalla deroga le aree cosiddette “a pagamento per tutti”, permanendo pertanto il regolare funzionamento e utilizzo dei parcheggi, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.