Bari guarda all’estate, via ai lavori sulle spiagge di San Girolamo

Bari si prepara all’estate. Prenderanno il via a partire da domani i lavori di ripascimento delle spiagge libere sul waterfront di San Girolamo. In occasione dell’avvio ai lavori assisterà anche l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. L’intervento, finanziato nell’ambito dell’accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione di lidi e spiagge comunali, ha ottenuto l’autorizzazione della Città Metropolitana per l’immersione di materiali in mare. Le operazioni, volte al ripristino della linea di riva e del profilo trasversale, partiranno dalla spiaggia in ciottoli a est e proseguiranno con la spiaggia di ciottoli a ovest: sarà utilizzato materiale in ghiaia lavata, di cui è certificata la compatibilità e innocuità ambientale. A seguire, i lavori interesseranno le spiagge di sabbia: per il ripristino dell’arenile del tratto di spiaggia in sabbia a ovest, infatti, sarà impiegato materiale proveniente dalla spiaggia in sabbia a est.

“Come promesso, quest’anno partiamo con la manutenzione in anticipo, perché contiamo di terminare gli interventi sulle spiagge libere del waterfront di San Girolamo entro fino mese, di modo da goderci appieno l’estate – commenta l’assessore Scaramuzzi -. Ricordo che abbiamo in corso la progettazione, affidata a professionisti esterni, degli interventi necessari alla modifica delle barriere frangiflutti per contenere l’azione erosiva del mare potenziando le opere di difesa a mare. La progettazione, che comprende uno studio meteo marino aggiornato, e la realizzazione di un’opera così complessa devono tenere conto anche dei tempi per intercettare adeguati finanziamenti. Ecco perché, nell’attesa del completamento di tutto l’iter necessario, anche quest’anno abbiamo dovuto attendere la fine delle mareggiate per far partire gli interventi di manutenzione che ci consentiranno subito di rendere fruibili in sicurezza le spiagge libere, riequilibrando la presenza di ghiaia e sabbia. Entro l’estate, inoltre, su San Girolamo completeremo i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti di tutta la pubblica illuminazione del lungomare”.

Foto repertorio