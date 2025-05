Paura in Sicilia, incidente a tre Frecce tricolori: ferito pilota

Paura oggi pomeriggio all’aeroporto di Pantelleria, dove tre aerei delle Frecce Tricolori si sono scontrati in volo durante un’esercitazione, a causa dell’impatto con uno stormo di uccelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30, un’ora dopo l’apertura al pubblico della base dell’Aeronautica militare, che aveva attirato numerosi visitatori per l’inaugurazione dell’hangar “Nervi” e l’esibizione in programma della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Uno degli aerei ha perso un’ala, un altro una ruota, mentre il terzo è rimasto fermo alla fine della pista, nella zona nord dell’isola. Un pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’aereo che ha colpito gli uccelli avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato con gli altri due durante le manovre. I tre caccia facevano parte di un’attività addestrativa autorizzata con il patrocinio del Comune di Pantelleria. L’incidente ha causato ritardi nei voli da e per Trapani e Palermo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Per via di quanto accaduto sarebbe a rischio il sorvolo previsto per domani mattina a Bari.