Al via il Conclave, attesa in serata la prima fumata

Tutto pronto per l’inizio del Conclave che porterà all’elezione del 267esimo Pontefice. I 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina, dove, dopo il tradizionale “extra omnes” – l’invito a lasciare la sala rivolto ai non partecipanti – inizieranno le votazioni. La prima fumata è attesa per le ore 19. Le eventuali fumate successive seguiranno invece il consueto orario. Se nere, alle 12 e alle 19, se bianche, indicanti l’elezione del Papa, potranno avvenire anche alle 10.30 o alle 17.30. Mai finora il quorum necessario è stato così elevato. Per eleggere il nuovo Papa serviranno 89 voti, pari ai due terzi dei presenti.

Foto freepik