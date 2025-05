Conclave per scegliere il nuovo Papa, prima fumata nera

Prima fumata nera del Conclave riunitosi oggi per scegliere il nuovo Papa. Nella Sistina hanno votato 133 cardinali elettori di 66 Paesi diversi e da tutti i continenti: 53 europei con 17 italiani. In 45mila in piazza San Pietro hanno atteso la fumata: dal comignolo è uscito fumo nero. Niente da fare quindi per la scelta del successore di Papa Francesco.