Conclave 2025: la seconda fumata è ancora nera

Seconda fumata nera al Conclave nella Cappella Sistina in Vaticano, dove i cardinali sono riuniti da stamane per eleggere il nuovo Papa. Il responso è arrivato alle 11.51. I cardinali ora andranno a pranzo a Santa Marta per riunirsi nuovamente nel primo pomeriggio. Il pranzo è previsto intorno alle 12.30 a Santa Marta, alle 15.45 la partenza verso il Palazzo apostolico, quindi alle 16.30 il ritiro in Sistina con altre due votazioni e al termine (intorno alle 19.30) la celebrazione dei Vespri.