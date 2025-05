Bari-Erevan, nuovo collegamento da fine ottobre

Dal prossimo 26 ottobre sarà operativo il volo dalla compagnia aerea WizzAir Bari-Erevan, la capitale dell’Armenia. Il collegamento avrà una frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica con partenza da Erevan alle 05:30 e arrivo a Bari alle 06:10 e partenza da Bari alle 06:45 e arrivo a Erevan alle 13:20. “Il volo – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di espansione dei collegamenti dell’aeroporto di Bari verso l’Est europeo”. “Il nuovo collegamento – ha aggiunto – rappresenta anche una preziosa opportunità per il rafforzamento dei flussi turistici e culturali tra Italia e Armenia, offrendo ai viaggiatori italiani una meta ancora poco esplorata ma ricca di storia, paesaggi e spiritualità”.

“Questo collegamento – ha spiegato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – è molto più di un semplice volo: è un ponte che unisce popoli e apre nuovi orizzonti al turismo, agli scambi culturali e ai rapporti economici tra i due paesi. Ne diamo notizia oggi, mentre ci prepariamo a vivere la Festa di San Nicola, un santo che rappresenta al meglio l’antica vocazione della Puglia a essere una porta aperta sul mondo”. “Esprimo le più sentite congratulazioni – ha riferito l’ambasciatore atraordinario e plenipotenziario della Repubblica di Armenia in Italia, Vladimir Karapetyan – per l’avvio del volo diretto Yerevan-Bari frutto degli instancabili sforzi di vari portatori di interesse, tra cui la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, la compagnia WizzAir, il Consolato Onorario di Bari. Questo prestigioso collegamento accorcia le distanze tra il Sud Italia e l’Armenia, aprendo nuove prospettive per scambi culturali, economici e turistici”