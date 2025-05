Un lungomare gremito quello di Bari in vista del sorvolo delle Frecce Tricolori. Solo ieri l’appuntamento sembrava a rischio in seguito all’incidente avvenuto in Sicilia nel quale è rimasto ferito un pilota. Il sorvolo, come sempre, ha incantato cittadini e turisti. In tanti sul lungomare e sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori.