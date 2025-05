Oltre 70 eventi in 5 città: al via il “Maggio all’Infanzia”

Oltre 70 eventi in cinque città, con più di 40 spettacoli di teatro ragazzi e circo contemporaneo delle migliori compagnie della scena nazionale e internazionale, che scelgono i palcoscenici del Maggio all’infanzia per il debutto di dieci produzioni. Non solo teatri, ma anche chapiteaux, piazze, parchi, lame, biblioteche e palazzi storici di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia si preparano a ospitare la XXVIII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni, organizzato da Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa.

Una rassegna che si conferma tra i più importanti festival dell’infanzia, capace di indagare tutti i linguaggi teatrali, da quello di figura alla narrazione, dal teatro di animazione al teatro d’autore, offrendo una fitta programmazione dedicata al pubblico di ragazzi e delle loro famiglie nel segno della coralità e della condivisione. Si conferma la scelta di un costo del biglietto accessibile a tutti, che parte da 5 euro, oltre a tanti eventi gratuiti come il Corteo del Maggio a Bari e l’appuntamento con i Manifestini del Maggio a Molfetta, Monopoli e Martina Franca, durante i quali bambine e bambini realizzano i colorati disegni che abbelliranno gli spazi del festival. Un impegno che vede anche la collaborazione di privati cittadini e imprenditori, che grazie alle iniziative del Biglietto Robin Hood e di Invita una classe a teatro hanno la possibilità di regalare ai giovani spettatori e agli studenti del territorio un biglietto per gli spettacoli, come già avvenuto nelle passate edizioni finora per oltre 300 classi, con 7000 bambini e bambine che hanno vissuto l’esperienza teatrale gratuitamente durante le repliche mattutine.

Ad accompagnare questa edizione è l’opera La niña azul y sus perros dell’artista cileno Guillermo Lorca García-Huidobro, noto per le sue creazioni pittoriche di grande impatto visivo e la sua straordinaria tecnica realistica.

L’inaugurazione con Emma Dante al Piccinni, spettacoli nei teatri e il Corteo a Bari

Emma Dante, una maestra nel saper dare contemporaneità a favole che affondano le radici nell’antico, inaugura gli appuntamenti teatrali a Bari. Domenica 11 maggio al Teatro Piccini in scena uno dei suoi capolavori dedicati alle nuove generazioni: Il canto della sirena, liberamente ispirato al racconto ‘La sirenetta’ di Hans Christian Andersen, per la prima volta in scena in Puglia nell’ambito della Stagione Teatrale 2024.25 del Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture.

A sostegno del settore del Teatro Ragazzi la sinergia con Puglia Culture per la rassegna Puglia Showcase Kids 2025: aumentano così le occasioni per la valorizzazione delle produzioni di teatro rivolte al pubblico di nuove generazioni e la promozione di scambi artistici anche sulla scena internazionale. Il Maggio all’infanzia vede collaborazioni internazionali come quella ormai consueta con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, grazie al quale nell’anno dello scambio culturale in Italia e Corea 2024-2025 viene messo in scena l’1 giugno al Teatro Kismet lo spettacolo Suoni e movimenti della Corea: Yehonee, che combina strumenti tradizionali coreani e danze spettacolari ai movimenti rotatori del cappello con nastro ‘sangmo’. L’Opificio per le arti di Bari ospita poi il debutto nazionale dell’onirico Dreamborn. L’Aldilà per principianti della compagnia La Luna nel pozzo il 14 maggio, Anima caprae et lupus il 15 maggio, creazione conclusiva del trittico di Piera Gianotti Rosenberg dedicato alla figura della capra e alla coesistenza tra arte e agricoltura e Tesse Penelope tesse il 31 maggio, coproduzione Teatri di Bari e Fondazione SAT con la voce di Teresa Ludovico e le canzoni di Erica Mou. Alla Casa di Pulcinella in scena il 14 maggio Canzoni per uno spettacolo che non esiste, dove Molla e Gigi Carrino uniscono improvvisazione e musica. Evento immancabile è il Corteo del Maggio: il 13 maggio a partire dalle 11 saranno bambini, studenti e adulti a portare in sfilata per le strade di Bari le ‘creature fantastiche’ realizzate durante i laboratori creativi nelle scuole. Una colorata e allegra parata che non mancherà di coinvolgere i passanti con le musiche e l’animazione di Bembè arti musicali e performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo.

Gli chapiteaux di MagdaClan

Eventi di punta sono gli spettacoli di circo contemporaneo: la compagnia torinese MagdaClan allestisce il suo suggestivo tendone al parco Baden Powell di Molfetta dal 2 all’11 maggio e nel piazzale del Teatro Kismet di Bari dal 15 al 25 maggio. Quattro le creazioni collettive, proposte in più fasce orarie: il viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan Eccezione n.18, il mondo fatto di equilibri instabili e mini pony parlanti di Amore Pony, MagdaCabaret con i numeri pieni di poesia e tecnica sopraffina giocata nelle discipline tipiche del linguaggio della compagnia e l’universo fatto di soli oggetti sferici su cui dovranno rimanere in equilibrio gli acrobati di Balls don’t lie.

La vetrina degli spettacoli a Molfetta

L’offerta della vetrina teatrale del Maggio quest’anno si concentra dunque a Molfetta – e in parte a Bari e Ruvo – con produzioni proposte al pubblico e a 100 operatori del settore che giungono appositamente in Puglia per incontrare le compagnie esordienti e visionare nuovi lavori da programmare nelle prossime stagioni teatrali in tutta Italia.

Gli appuntamenti in teatro partono il 15 maggio sul palco della Cittadella degli artisti con Ho perso il filo, poetica e divertente storia di amicizia tra Berto, Rosa e un piccolo baco da seta, e La Burla, comicità e giocoleria si uniscono all’interno di uno strambo negozio di giocattoli. Al laboratorio urbano anche tre debutti nazionali: Fare un fuoco, coproduzione Teatri di Bari e Fondazione Sipario Toscana, in collaborazione con Inti, ambientata da di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia durante la corsa all’oro nello Yukon, Emotus, con il dialogo scenico tra il performer teatrale Alessandro Nosotti Orsini e una palla gigante e Cosa hai in testa?, spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2024 che narra con delicatezza le emozioni. Programmazione che si completa con i debutti regionali del racconto di crescita Quando diventerò piccolo e Terra, con la sua analogia tra il ciclo di vita umano e quello di un corpo celeste, oltre ai personaggi in maschera di Arlecchino, il topolino curioso protagonista dell’omonimo romanzo di Leo Lionni Il sogno di Matteo, lo spettacolo partecipato di Teatro Bandito Giochiamo a fare il mondo di Pace e Lasagne, al suo debutto nazionale.

Il Teatro Don Bosco è il palcoscenico su cui vengono messi per la prima volta in scena C’era una volta l’Africa, adattamento teatrale dei racconti di integrazione nati dalla penna di Bakary Diaby, e Albert ed io, spettacolo sulla curiosa amicizia tra un bambino e un anziano Einstein, oltre a Circo Miranda (debutto regionale) con il suo punto di vista alternativo su La tempesta di Shakespeare e Anapoda che gioca con i miti e mostri interiori dell’uomo. Tre le produzioni in programma sul palco dell’Auditorium del Teatro Madonna della Rosa: con il debutto regionale di KISS, storia di un bacio perduto e ritrovato, il pubblico sarà portato ad attivare l’immaginazione inseguendo la scia multiforme dell’amore; fantasia che non manca anche alla protagonista di Anna dai capelli rossi (debutto nazionale), capace di vedere il mondo diversamente dagli adulti.

A Molfetta un omaggio a Don Peppe Diana che ripercorre le vicende che si svolgono attorno al suo omicidio da parte della camorra: Non è stata la mano di Dio della Compagnia dei Cipis, in programma all’Ospedaletto dei Crociati.

Gli spettacoli in vetrina a Ruvo di Puglia

È il Teatro comunale di Ruvo di Puglia a fare da palcoscenico il 15 maggio ad altri due spettacoli della Vetrina. Appuntamenti realizzati con il patrocinio del Comune di Ruvo e l’importante supporto della Compagnia La Luna nel letto, che sceglie il festival per il debutto nazionale di Toc toc, un viaggio di scoperta negli universi delle due protagoniste Deda e Nana. La giornata di eventi si conclude con il primo studio de La foresta dei no di Giulio Scarpinato, che unisce prosa, tradizione fiabesca di Andersen, inserti multimediali legati al mondo degli influencer per sfidare i diktat della società contemporanea.

La programmazione a Monopoli

Teatri, biblioteche, piazze e spazi verdi ancora una volta accolgono l’allegria del Maggio all’infanzia a Monopoli. Dopo l’appuntamento dei Manifestini l’8 maggio, la programmazione prosegue il 10 e 11 maggio nella Biblioteca Prospero Rendella con la replica gratuita de LàQua, inno alla vita dedicato ai giovanissimi premiato come Miglior spettacolo agli Eolo Awards per l’infanzia, e il 17 maggio con Anapoda al Teatro Radar. La Compagnia Teatro Bandito porterà l’arte scenica negli spazi all’aperto, con tre performance gratuite in programma il 17 e 18 maggio tra Villa Sant’Antonio, piazza Manzoni, piazza Vittorio Emanuele e piazza XX settembre: dal Varietà prestige di Francesca Zoccarato, al gioco mondo nella Valigia a una piazza di Dadde Visconti, per recuperare poi l’eredità dei cantastorie con Matteo Curatella e il suo Storie del matto. Non poteva essere che la bellezza della natura poi a fare da palcoscenico lunedì 19 maggio per la prima pugliese della favola di Cappuccetto rosso nel bosco. Tra il reale e l’onirico, grazie alla forza immaginifica del teatro di figura, della danza e della musica dal vivo, attorno al pubblico immerso nel bosco, si muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della fiaba di Cappuccetto Rosso dando vita alla famosa storia della bambina e del lupo. L’evento ad accesso gratuito viene inscenato nella suggestiva Lama Belvedere da Zaches Teatro.

Clownerie e spettacoli all’aperto a Martina Franca

A Martina Franca tra il 4 e il 25 maggio oltre ai Manifestini e alle repliche de LàQua, Cappuccetto rosso nel bosco, Varietà prestige e Valigia a una piazza, il cartellone del Maggio si dispiega per piazze e giardini pubblici del borgo in provincia di Taranto, accogliendo due opere firmate Teatro Bandito – I demodè. Una famiglia in bianco e nero e Che scotchatura! – e Gianni Risola, che nei panni del vulcanico Otto Panzer in Monk clown ci racconta l’autoironia e l’accettazione dei propri limiti da parte di un pagliaccio perseverante proprio come un monaco Shaolin.

Un festival per tutti

Appuntamenti di comunità, senza distinzioni. A partire dal Corteo del Maggio che vedrà sfilare a Bari come lo scorso anno i componenti delle associazioni che seguono le persone con disabilità. A Monopoli e Molfetta saranno poi attivati due percorsi laboratoriali finalizzati all’inserimento di ragazzi disabili delle associazioni “Raggi di sole” di Corato e “Centro Arcobaleno” di Monopoli nello spettacolo prodotto da Teatri di Bari La crociata dei bambini, lettura in musica a cura di Teresa Ludovico, con la direzione musicale di Tommaso Scarimbolo e il contributo musicale di Vincenzo Mastropirro, che andrà in scena al Teatro Radar e alla Cittadella degli artisti a giugno.

Botteghino

La programmazione nei teatri prevede un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, mentre quelli negli chapiteaux di MagdaClan hanno un costo di 5 euro per Amore Pony e Balls don’t lie e di 7 euro per Eccezione n.18 e MagdaCabaret. Disponibili in prevendita al botteghino dei teatri, all’infopoint nel Parco urbano Baden Powell di Molfetta, nei luoghi degli spettacoli un’ora prima e online sul circuito Vivaticket.com.

L’offerta del Maggio si completa con la formazione per insegnanti, operatori ed educatori – a cura di Le Nuvole, Casa del Contemporaneo, Fondazione SAT e Teatri di Bari – e con i matinée pensati per il pubblico scolastico, oltre agli esiti finali dei Kismet Lab, i laboratori teatrali annuali del Teatro Kismet di Bari per bambini e adulti, curati da Gianna Grimaldi e Lello Tedeschi.