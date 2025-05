Bari, il fenomeno “malamovida” non si placa. E la città non dorme

C’è chi si diverte cantando i Ricchi e Poveri. E chi non dorme. Due diritti sacrosanti quello del risposo e dell’aggregazione che però non possono coesistere. E ancora una volta i residenti esasperati, cellulari alla mano, hanno voluto mostrare ai più, ciò che accade durante le ore tarde della notte. Se mai qualcuno non li credesse. Le immagini mostrano chiaramente quel che succede. Una folla immensa di ragazzi che cantano e ballano, un vociare insistente e un rumore assordante. Cosi sicuramente si fa fatica a chiudere gli occhi.

Mauro Gargano, rappresentante del comitato Salvaguardia Quartiere Umbertino scrive: “Ed anche questa notte sino alle prime ore dell’alba nel far west dell’ Umbertino dj set ed inquinamento acustico a gogò. Dove sono i controlli? Questi i risultati del cosiddetto “codice di autoregolamentazione”. Situazione oramai da tempo insopportabile. Occorre ritornare alle “ordinanze” e ripristinare i controlli a tutela del diritto alla salute dei residenti”.

Foto Comitato quartiere Umbertino