Festa di San Nicola a Bari, domani si accendono le luminarie

In occasione delle celebrazioni in programma per la Festa di San Nicola, domani, giovedì 8 maggio, si rinnova l’appuntamento con l’accensione delle luminarie di piazza del Ferrarese, che accoglieranno la statua del Santo Patrono in processione, dopo lo sbarco al molo San Nicola previsto per le ore 20. L’allestimento delle luminarie, affidato alla ditta Paulicelli, è stato finanziato dall’amministrazione comunale con 90.825 + Iva, nell’ambito dell’accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e addobbi natalizi, per eventi di rilevanza cittadina.

Il progetto ‘San Nicola 2025’ prevede una composizione di 72.138 lampadine led, secondo un prospetto largo 15 metri e alto 20, con spalliere lunghe 120 metri ciascuna e alte 11. Le velette d’ingresso, infine, sono alte 15 e larghe 6,60 metri.

“L’accensione delle luminarie di piazza del Ferrarese è uno dei momenti più suggestivi, ormai iconici, della Festa di San Nicola, attesissimo dai baresi e dai tantissimi turisti che raggiungono la nostra città per vivere queste giornate, tra devozione e tradizione – ha commentato il sindaco Vito Leccese -. Quest’anno come amministrazione comunale abbiamo voluto garantire il nostro contributo per rendere le luminarie ancora più attrattive e rafforzare ulteriormente l’offerta culturale e turistica della città. Si tratta di un allestimento davvero suggestivo e di grande impatto, una festa di luci e colori che omaggiano il nostro Patrono. Ci tengo, inoltre, a ringraziare la Nuova Fiera del Levante che quest’anno parteciperà ai festeggiamenti offrendo alla città gli spettacoli pirotecnici proposti durante le celebrazioni”.