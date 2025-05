Centinaia di pecore cadute in mare dopo un naufragio

I pescatori dello Yemen hanno eseguito un toccante salvataggio dopo che una nave che trasportava pecore si è capovolta al largo della costa di Aden. Il panico si è diffuso sulla scena: centinaia di ovini sono caduti in mare, lottando per sopravvivere tra le onde. I video pubblicati dagli attivisti sui social media mostrano la nave in una posizione pericolosa, pronta ad affondare, con il suo carico di animali in pericolo immediato. Senza esitazione, i pescatori della zona di Ras Al-Arah, nella provincia occidentale di Lahj, si sono precipitati con le loro barche e sono riusciti a salvare l’equipaggio della nave e diversi animali, evitando una tragedia ancora più grande. Secondo fonti locali, la nave era partita dalla Somalia e si stava dirigendo verso Gibuti quando si è capovolta. Nell’incidente sono annegate più di 160 pecore. Le notizie sul numero totale di animali a bordo variano. I media locali hanno riferito che l’imbarcazione era sovraccarica e trasportava circa duemila pecore. Finora non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità in merito all’incidente.