Tragedia in Florida, donna attaccata e uccisa da un caimano

È un orrore assoluto. Una donna di 61 anni è morta dopo essere stata attaccata da un caimano mentre andava in canoa con suo marito in un lago nel centro della Florida. La notizia è stata confermata dalle autorità statali. Il tragico evento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 maggio 2025, in acque poco profonde vicino alla foce di Tiger Creek, alla sua confluenza con il lago Kissimmee, circa 70 miglia a sud di Orlando. Secondo la Commissione per la Conservazione della Pesca e della Fauna della Florida (FWC), l’incidente si è verificato poco dopo le 16:00, quando il natante su cui viaggiava la coppia è passata sopra un caimano di grandi dimensioni. L’animale reagendo in modo violento, ha causato il capovolgimento dell’imbarcazione, una canoa di circa quattro metri di lunghezza, facendo cadere entrambi i passeggeri in acqua, che aveva una profondità di circa 75 centimetri. Secondo quanto rivelato alla rete TV CBS News dal maggiore Evan Laskowski, portavoce della FWC, la vittima è stata morsa dal coccodrillo dopo essere caduta e atterrata su di esso. Il marito ha tentato di intervenire per salvarla, ma i suoi sforzi sono stati vani.

La donna è stata successivamente estratta dall’acqua dai soccorritori ed è stata dichiarata morta sul posto. L’Ufficio dello sceriffo della Contea di Polk, insieme a unità navali specializzate, ha partecipato alle operazioni di ricerca e recupero del corpo. Una registrazione radio del incidente, ottenuta dalla rete WKMG, ha rivelato parte degli scambi durante l’operazione. “Il caimano l’ha tirata fuori dalla canoa”, ha detto un agente. “(Suo marito) ha cercato di spaventarlo. Siamo nell’ultimo posto in cui l’ha vista. Ha lasciato il remo qui”. Quella stessa notte, sono stati dispiegati cacciatori di coccodrilli nella zona. Sono stati catturati due rettili, uno dei quali misurava oltre 3,3 metri e corrispondeva alla descrizione dell’esemplare coinvolto nell’attacco. Il secondo misurava tra i tre e i 3,3 metri. Le autorità non hanno ancora confermato se qualcuno di loro è stato definitivamente identificato come il responsabile e se verrà soppresso. Esistono discrepanze riguardo al tipo esatto di imbarcazione utilizzata dagli coinvolti. Mentre l’ufficio dello sceriffo ha indicato che si trattava di un kayak, la FWC ha assicurato che era una canoa, caratterizzata dal suo scafo aperto. L’ufficio del medico legale della contea di Polk non ha rilasciato commenti sul caso fino ad ora.

La FWC ha indicato che l’accaduto è ancora sotto inchiesta. Sebbene gli attacchi gravi di alligatori agli esseri umani siano relativamente rari nello stato, la Florida mantiene attivo il Programma Statale di Alligatori Molesti (SNAP), che consente l’intervento e la eliminazione di quegli esemplari che rappresentano un pericolo per le persone, gli animali domestici o le proprietà. La FWC ha inoltre ricordato una serie di misure preventive per minimizzare i rischi nelle aree abitate da coccodrilli: mantenere una distanza sicura se ne avvista uno, non permettere agli animali domestici di avvicinarsi all’acqua e evitare di nuotare in zone non autorizzate o durante la notte. Alimentarli è vietato, poiché ciò potrebbe alterare il loro comportamento naturale e aumentarne la pericolosità. Il lago Kissimmee, dove è avvenuto l’evento, è noto per il suo ecosistema di zone umide e la sua popolazione di alligatori, il che lo rende un’area in cui è necessario adottare precauzioni particolari durante le attività ricreative.